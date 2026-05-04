Desmantelan red de préstamos ilegales “gota a gota” en Actopan

Desmantelaron en Actopan, Hidalgo, una red de prestamistas conocidos como “gota a gota” y detuvieron a seis presuntos delincuentes, cuatro de ellos extranjeros, señaló la Secretaría de Seguridad de esta entidad.

En un despliegue encabezado por la Secretaría de Seguridad, así como por la Procuraduría de Justicia, la Sedena y la Guardia Nacional, se intervinieron tres inmuebles localizados en el municipio de Actopan, donde, de acuerdo con las investigaciones, se realizaban préstamos bajo el esquema “gota a gota”.

Sitios

Durante las acciones realizadas en la colonia Pozo Grande se identificaron y aseguraron dos predios, mientras que un tercero se ubicó en la colonia Cañada Aviación, los cuales eran utilizados para la operación delictiva.

En estos lugares se detuvo a tres mujeres y tres hombres, cuatro de ellos de origen extranjero y dos más provenientes de otras entidades del país, quienes mantenían bajo acoso a los habitantes de esta zona.

Durante los trabajos se localizaron 166 dosis de cristal y 859 de marihuana, además de diversos documentos relacionados con el esquema de préstamos irregulares, así como tarjetas, registros y material promocional para captar a las víctimas.

En el sitio también fueron aseguradas nueve motocicletas y dos vehículos empleados para la distribución, cobranza y operación de las actividades ilícitas. Tanto los objetos como las personas aseguradas fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Asimismo, se hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de ilícitos que vulneran la estabilidad económica de las familias.