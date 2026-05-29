Despliegan 79 mil elementos y refuerzan operativos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que mantiene una fuerza operativa de 79 mil elementos navales distribuidos estratégicamente en el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como en el interior del país, para garantizar presencia institucional, vigilancia y capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.

Detalló que este despliegue se respalda con 130 buques, 121 embarcaciones menores, 45 helicópteros, 47 aviones, nueve sistemas aéreos no tripulados, 99 drones y antidrones.

La dependencia indicó que cuenta con la Unidad de Operaciones Especiales que tiene un adiestramiento y equipamiento de alto perfil militar que incluye fuerzas especiales, comandos paracaidistas, buzos de combate, sistemas para eliminar artefactos explosivos.

Esto permite realizar operaciones de alto impacto estratégico, destacando operaciones quirúrgicas donde se han obtenido aseguramientos.