Destaca EUA recompensa por Archivaldo Guzmán

La embajada de Estados Unidos compartió la millonaria recompensa que ofrece el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La embajada, a cargo del embajador Ronald Johnson, destacó que la recompensa es por 10 millones de pesos por el líder del grupo criminal de “Los Chapitos”.

Prófugo, armado y peligroso

“Guzmán Salazar es prófugo de la justicia y debe considerarse armado y peligroso”, señala la publicación de ICE en redes sociales.

Agrega que Iván Archivaldo Guzmán y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de narcotráfico de su padre “El Chapo” Guzmán.