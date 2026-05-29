Destaca fortaleza económica con 12 indicadores clave

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó 12 indicadores que revelan la fortaleza de la economía mexicana y del modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Estamos bien, y este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, tras informar una inversión de 21 mil millones de pesos de la industria farmacéutica, como parte del Plan México.

Dichos de Hegseth, para países del Escudo de Américas

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, respecto a que Estados Unidos “va a la guerra contra los cárteles“, no se referían a México en particular, sino a otros países con los que formó alianza.

La mandataria advirtió que tienen que estar muy atentos de todas maneras, pues su gobierno no puede permitir cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor porque México es un país independiente, libre y soberano.

Ve riesgo de intervención extranjera en elecciones del 2027

Y luego de que se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma para establecer la nulidad de las elecciones cuando se acrediten actos de injerencia extranjera, la presidenta dijo que “sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera” en la siguiente elección del 2027.

Cuestionada sobre si ve una amenaza real de injerencia extranjera en las próximas elecciones federales, la mandataria respondió de manera directa: “Sí, sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”.

Defendió la iniciativa impulsada por Morena y rechazó las críticas de la oposición, que acusa al oficialismo de buscar mecanismos para mantener el poder.

Deja en manos de FGR informar sobre caso Rocha

Así también, dijo que luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmara que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ficha roja de la Interpol, la mandataria federal pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que aclare este tema y su relación con la organización internacional.

Citatorio de FGR a Campos no es asunto político

Y al ser cuestionada sobre el citatorio de la FGR a la gobernadora de Chihuahua, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el caso de Maru Campos-CIA se trate de un asunto político, luego de que la mandataria panista señaló persecución política al asistir a la Fiscalía General de la República (FGR) a impugnar el citatorio.

Sheinbaum Pardo declaró que se debe garantizar la soberanía y el no injerencismo, también ante el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.