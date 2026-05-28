Destacan disminución del 49 % en homicidios dolosos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que derivado del trabajo permanente, riguroso, profesional y honesto del Gabinete de Seguridad, con la Estrategia Nacional de Seguridad se registra una disminución preliminar de 49 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026.

“La reducción del 49 por ciento de los homicidios tiene que ver con un trabajo permanente, riguroso, profesional, honesto del Gabinete de Seguridad en coordinación con otras instituciones y también con los estados (...) A nosotros lo que nos interesa es la construcción de la paz en México, es decir, disminuir los delitos y eso se hace con atención a las causas y con cero impunidad. Si hay personas, funcionarios públicos vinculados con algún grupo delictivo se actúa, se procesa (...) El trabajo que se ha hecho en año y medio desde que entramos ha dado un resultado muy importante que muestra cómo se hizo, no solamente el número frío ahí, 49 por ciento menos homicidios dolosos. Es un trabajo diario, cotidiano, permanente”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido la desarticulación de dos mil 400 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas; el aseguramiento de 400 toneladas de drogas; así como la reducción de 76 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos —ya que se están incautando pastillas de fentanilo en México— lo que representa una disminución de 863 a 208 kilos, de octubre de 2024 a abril de 2026, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Destaca detención de 54 mil 300 presuntos delincuentes

Asimismo, resaltó que entre los resultados se destaca la detención de cerca de 54 mil 300 presuntos delincuentes; además de que, con la Atención a las Causas, seis mil 798 jóvenes han sido incorporados a la educación, al empleo, al deporte y la cultura.

Confirma salida de agentes de CIA en Chihuahua

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano solicitó la salida del país de dos agentes estadounidenses de la CIA que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, debido a que no contaban con acreditación oficial para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

Operativo

La mandataria federal explicó que, de acuerdo con la información pública, en el operativo participaron cuatro agentes estadounidenses; dos de ellos fallecieron y los otros dos abandonaron México tras una petición formal del gobierno federal.

“Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron”, señaló.

Sheinbaum detalló que los agentes ingresaron legalmente a México con pasaportes diplomáticos y en calidad de turistas; sin embargo, indicó que no notificaron ni registraron ante las autoridades mexicanas que realizarían actividades de inteligencia.