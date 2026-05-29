Destruye Policía Forestal 11 hornos clandestinos

Elementos de la Policía Forestal de Puebla localizaron y destruyeron un total de once hornos clandestinos para deshidratar madera.

Al realizar recorridos de vigilancia en la región de San Nicolás de los Ranchos, los efectivos de la Policía Estatal Forestal detectaron las estructuras que operaban de manera irregular y representaban un riesgo para comunidades cercanas.

Con apoyo de herramientas de zapa, el personal operativo realizó la inhabilitación y destrucción de los hornos clandestinos, utilizados para procesar materia prima forestal obtenida de manera ilegal.

El municipio de San Nicolás de los Ranchos pertenece a la región forestal del centro-occidente de Puebla y se encuentra dentro del área boscosa asociada al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

En la zona hay amplios bosques templados de la Sierra Nevada poblana, con predominio de pino, oyamel y encino; además existen áreas de alta montaña vinculadas al volcán Popocatépetl.

La Secretaría de Seguridad Estatal exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima ante el 089 cualquier actividad relacionada con tala ilegal, daños ambientales o aprovechamiento irregular de recursos forestales.