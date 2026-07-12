Destruyen 293 armas decomisadas en Yucatán y Quintana Roo

Como una estrategia para impedir que armamento asegurado vuelva a las calles, autoridades civiles y militares destruyeron 293 armas de fuego decomisadas en Yucatán y Quintana Roo, de las cuales la mayoría fueron incautadas en el estado vecino.

Las armas, entre pistolas, revólveres y fusiles de asalto, fueron destruidas por el Ejército Mexicano en una ceremonia realizada en las instalaciones del 7.º Batallón de Ingenieros de Combate, en la capital yucateca.

En el evento se destacó que retirar armas de circulación representa una medida preventiva para disminuir el riesgo de que sean utilizadas en delitos o hechos violentos.

Autoridades señalaron que cada arma inutilizada reduce la posibilidad de que sea empleada para atentar contra la integridad de las personas y contribuye a fortalecer las estrategias de construcción de paz.