Detectan irregularidades en gestión de exalcaldesa

Entre 2022 y 2024, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron irregularidades por 29 millones 613 mil 155 pesos en el municipio de Múzquiz, Coahuila, durante la administración de la exalcaldesa morenista Tania Vanessa Flores Guerra.

Las observaciones no solventadas durante las revisiones están relacionadas con gasto no comprobado en obras, bienes y servicios. La exedil, que ocupó el cargo de enero de 2022 a diciembre de 2024, fue detenida el pasado domingo 5 de junio en Nuevo León, acusada de peculado.

Irregularidades

De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento 2024, durante el último año de gestión de Tania Flores se detectaron irregularidades que ascienden a 23 millones 69 mil 268 pesos.

Dos millones 95 mil 688 pesos de ese monto corresponden al “incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o con otras disposiciones normativas”, integrados en las auditorías ASE-07232-2024 y ASE-07372-2024.