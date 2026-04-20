Detienen a El Bukanas, objetivo prioritario

Elementos de la Semar, SSP, Defensa, Guardia Nacional y FGE efectuaron la detención del objetivo prioritario identificado como Roberto “N”, alias “El Bukanas”.

Las corporaciones detuvieron en la localidad de Tres Cabezas, Chignahuapan, Puebla, a un total de siete integrantes del grupo delincuencial denominado Los Bukanas, el cual presuntamente lideraba delitos como robo a transporte de carga.

Los detenidos en esta intervención son Roberto “N”, “El Bukanas”, quien cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio; Gerardo “N”, con antecedentes penales por delitos contra la salud y orden de aprehensión vigente por lesiones y robo; Saúl “N”, “El Fósil”, con antecedentes penales por portación de arma de fuego; Efrén “N”, “El Marañón”, con antecedentes por el delito de violación a la ley general de población; Juan Antonio “N”, “Charo”, así como Favián “N”, y Juan Carlos “N”.