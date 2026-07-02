Detienen a excandidata a diputada del PVEM

Por los presuntos delitos de posesión de enervantes y disparos de arma de fuego fue detenida la excandidata a diputada local por Pachuca del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo, Fátima “N”, quien este día fue separada de su cargo como secretaria de Vinculación Ciudadana.

De acuerdo con información confirmada por autoridades de seguridad, los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio, alrededor de las 16:00 horas, durante recorridos de vigilancia realizados por elementos del Mando Coordinado de Tetepango, se informó que les reportaron disparos de arma de fuego y al acudir al sitio, los agentes localizaron a un hombre y una mujer, como presuntos responsables.

Al ser intervenidos por elementos de seguridad municipal, se confirmó que la mujer, identificada como Fátima “N”, de 30 años de edad, tenía en su posesión un arma de fuego que portaba en una de sus botas, por lo que fue detenida.

En tanto, también fue aprehendido un hombre de 41 años de edad, quien se encontraba a bordo de una camioneta con placas del estado de Hidalgo y presuntamente se hallaba en estado de ebriedad.