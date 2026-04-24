Detienen a mano derecha de “El Guano”

Elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el poblado la Cebadilla, municipio de Tamazula en Durango, a 10 integrantes del grupo delictivo Gente del Guano, del cual es líder Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo”, Guzmán. El grupo pertenece a una facción del Cártel del Pacífico.

Dentro de los detenidos se encuentran: Abel “N”, mano derecha y persona de mayor confianza de “El Guano”, Eber Israel “N”, operador financiero y logístico de “El Guano”, encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

Los uniformados aseguraron una ametralladora minimi calibre 5.56 mm, 10 armas largas de diferentes calibres, un arma corta, artefactos explosivos y diversos cargadores y cartuchos.