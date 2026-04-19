Detienen en México al húngaro Dániel Takács

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó la detención de János Balla, alias “Dániel Takács”, uno de los diez más buscados en Europa por tráfico de drogas.

El funcionario informó que fuerzas federales, en conjunto con autoridades locales, detuvieron al húngaro en Cancún, Quintana Roo, resultado del intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría.

Señaló que János Balla, alias “Dániel Takács”, era buscado en más 190 países por la Interpol y cuenta con orden de arresto emitida por Europol.

A su vez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló en un comunicado que el detenido cuenta con una orden de arresto en Hungría por tráfico de estupefacientes y es considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

“A partir del intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría, así como de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó la zona de movilidad de János ‘N’ en el municipio de Benito Juárez, donde se implementó un operativo coordinado que permitió su detención en la avenida Politécnico”, indicó.

El detenido fue puesto a disposición del INM, a fin de determinar su situación migratoria y dar continuidad a deportación hacia Europa.