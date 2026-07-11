Detienen Mario Álvarez Puga

Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de la actriz y conductora de televisión Inés Gómez Mont, fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR), en el estado de Quintana Roo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Según el documento expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Mario fue detenido el jueves a las 21:26 horas en el bulevar Kukulkán de la zona hotelera de Cancún.

Se le identifica como hermano del abogado Víctor Álvarez Puga, quien junto a su esposa María Inés Gómez Mont enfrentan acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

La Fiscalía General de la República (FGR) relaciona a dicha pareja con una red de empresas factureras mediante las cuales desviaron casi tres mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.