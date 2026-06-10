EE. UU. pide reforzar combate al ébola

Estados Unidos, que se prepara para recibir una oleada de visitantes por el Mundial, instó a otros países a redoblar los esfuerzos para detener la propagación del ébola, incluso mediante restricciones de viaje.

“Estados Unidos ha dado un paso al frente. Ahora el mundo también debe hacer más para estar a la altura”, dijo un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato.

“Otros países deben hacer su parte para garantizar que este brote no se propague más”, añadió el funcionario.

Además exhortó a aportar más fondos para hacer frente al brote e “implementar restricciones de sentido común a los viajes desde la zona afectada”.

El brote fue identificado por primera vez el mes pasado en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), y desde entonces se han reportado casos en la vecina Uganda.

El gobierno del presidente Donald Trump ha prometido hacer todo lo posible para impedir que el virus entre en el país, incluso mediante la instalación de un centro de tratamiento del ébola en Kenia para ciudadanos estadounidenses.

Lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero

En otro tema, Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la respuesta de Estados Unidos al derribo de un helicóptero estadounidense por parte de Irán es “muy fuerte, muy poderosa”.

Medios estatales de Irán reportaron explosiones en una isla iraní del estrecho de Ormuz.

Según informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, citando a residentes locales que oyeron “varias explosiones en la zona”, se han escuchado explosiones en la ciudad costera iraní de Sirik.

“Anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, había escrito Trump en su red Truth Social antes de los ataques en respuesta.