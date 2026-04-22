El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, declaró que su compromiso institucional es absoluto con la soberanía, con la seguridad y, sobre todo, con el bienestar del pueblo de México al que se deben.

Durante la ceremonia conmemorativa del 112 Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz y jura de Bandera de los cadetes de la Secretaría de Marina, el almirante indicó que cada misión que emprenden, operaciones que ejecutan y que cada acción de apoyo que realizan lleva implícita la responsabilidad de honrar la confianza que los mexicanos han depositado en la Marina.

“Hoy refrendamos como cada año esa lealtad inquebrantable, lealtad a las instituciones, lealtad al marco constitucional y lealtad ante las y los mexicanos.

Propósito

En nuestro caso, un propósito que hoy vive en cada cadete que jura lealtad al lábaro patrio, que tiene nombre y destino, México, en este sentido, como lo expresó el general Comodoro Manuel Azueta, se resume la esencia de quienes visten este uniforme”.

Agregó que la Armada de México se moderniza y se prepara con el fin de enfrentar desafíos al servicio del pueblo y la soberanía de la nación.

Morales Ángeles se manifestó que el honor y el deber no admite titubeos cuando la patria lo demanda y refrendó su compromiso con el pueblo de México.

“Nuestra Marina se transforma y se moderniza con nuevas unidades.

Además, aeronaves con mayores alcances operativos, una infantería de marina mejor equipada y adiestrada, fortaleciendo así nuestra presencia y control en el ámbito aeronaval en forma vertical”, precisó ante 419 cadetes, de ellos 240 hombres y 179 mujeres de primer año.

Recordó que el 21 de abril de 1914, un puñado de jóvenes marinos junto a cientos de héroes anónimos y el pueblo veracruzano, defendieron a la nación con el valor que nace del amor profundo por México.

“Han pasado 112 años de aquella Gesta Heroica… El mundo y nuestra nación se han transformado, pero los ideales sobre los que se encuentra cimentada esta patria, permanecen intactos”, precisó.