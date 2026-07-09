El diálogo que construye el futuro

Cada generación enfrenta sus propios desafíos. A esta le corresponde responder cómo hacer compatible el avance tecnológico con el bienestar de las personas; cómo aprovechar la relocalización de inversiones para generar prosperidad compartida; cómo impulsar la productividad sin sacrificar la justicia laboral y cómo fortalecer economías competitivas sin perder de vista el sentido humano del trabajo.

Estas preguntas marcaron los trabajos de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, donde representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores analizaron los retos que hoy transforman el empleo: la inteligencia artificial, la digitalización, la capacitación permanente, la economía del cuidado, la transición hacia economías sostenibles y el fortalecimiento del trabajo digno.

En un contexto internacional cada vez más complejo, la principal lección que deja la OIT sigue siendo la misma que inspiró su creación hace más de un siglo: el desarrollo sólo puede ser duradero cuando se construye mediante el diálogo.

Ese principio da vida al tripartismo, un modelo que reconoce la responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas y trabajadores para construir acuerdos mediante el consenso, privilegiando el interés común sobre las diferencias.

México participó con una representación plural integrada por el Gobierno de la República, el sector empresarial y el movimiento obrero organizado.

Esa presencia conjunta refleja la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo en un momento en que el mundo del trabajo experimenta transformaciones profundas.

La inteligencia artificial, la automatización, el fenómeno del nearshoring y la competencia global ya están modificando la economía; por ello resulta indispensable anticipar los cambios mediante capacitación, innovación y políticas que fortalezcan el empleo formal.

En Ginebra se sostuvo una posición clara: el desarrollo tecnológico debe convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida; la productividad debe traducirse en mejores oportunidades para las personas; la capacitación será el principal instrumento para enfrentar los nuevos desafíos y la estabilidad laboral constituye una ventaja estratégica para atraer inversiones y fortalecer la competitividad de México.

Se vive una etapa que exige visión de largo plazo y capacidad para construir consensos. México tiene una oportunidad histórica para consolidarse como una economía más fuerte y competitiva, pero aprovecharla dependerá de fortalecer el empleo formal, elevar la productividad, invertir en capacitación y mantener un entorno de estabilidad y confianza.

Ese es el principal mensaje que queda, porque el futuro no se construirá desde la confrontación, sino desde el diálogo. Sólo mediante la colaboración entre trabajadores, empresas y gobierno será posible generar un desarrollo que combine crecimiento económico, competitividad y justicia social para las próximas generaciones.