El papa León XIV llama a enfrentar la pobreza

El papa León XIV emitió el jueves su primer documento dogmático oficial, la exhortación apostólica “Dilexi te” (“l te amó”), un proyecto iniciado por Francisco que hace un amplio llamado a enfrentar la pobreza en todas sus formas, con duras críticas a las “burbujas de las élites ricas” y una mención especial a Brasil.

Según el pontífice estadounidense, Jorge Bergoglio preparaba “en los últimos meses de su vida” una exhortación apostólica “sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres”.

“Al recibir como herencia este proyecto, me siento feliz de asumirlo como mío —añadiendo algunas reflexiones— y de presentarlo al inicio de mi pontificado”, señala el papa Prevost.

En el documento, León XIV afirma que el clamor de los pobres es un desafío para todos y subraya que las respuestas de la humanidad para combatir la desigualdad siguen siendo insuficientes.