El papa pide condenar uso de Dios para guerras

El papa León XIV llamó a cristianos y musulmanes a condenar toda forma de discriminación y persecución religiosa, y pidió rechazar “toda instrumentalización del nombre de Dios” con fines militares, económicos o políticos.

El pontífice recibió en el Vaticano a una delegación de líderes de la comunidad musulmana de Senegal y sostuvo que ambas religiones comparten la responsabilidad de defender la fraternidad y la dignidad humana.

“Sobre el fundamento de la fraternidad, del origen de la humanidad y de la fe, asumimos juntos nuestra responsabilidad común: condenar toda forma de discriminación y persecución basada en la raza o la religión; rechazar toda instrumentalización del nombre de Dios para fines militares, económicos o políticos; y alzar nuestra voz en favor de toda minoría que sufre”, afirmó León XIV.

El papa advirtió, además, sobre la persistencia de conflictos armados en África y denunció el crecimiento de los discursos de odio.

León XIV, quien en abril realizó una gira apostólica de diez días por África, sostuvo que el mundo necesita “una diplomacia y un diálogo religioso fundados sobre la paz, la justicia y la verdad”.

“Cristianos y musulmanes creemos juntos que cada ser humano fue creado por las manos de Dios y, por lo tanto, posee una dignidad que ninguna ley ni poder humano tiene derecho a confiscar”, agregó el pontífice.

Las declaraciones del papa llegan en un contexto internacional marcado por las tensiones religiosas, las guerras en Medio Oriente y África y el aumento de episodios de intolerancia y antisemitismo en distintas regiones del mundo.