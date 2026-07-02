El T-MEC permanece vigente hasta 2036: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará con su vigencia original hasta 2036 y puede renovarse en cualquier momento por otro periodo de 16 años.

“No es una fecha límite hoy, sino que, si no se envía la carta por parte de Estados Unidos de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia. Solamente que queda una revisión anual y en este periodo se podrá determinar qué características tendría esa revisión anual. Eso es muy importante”, afirmó la mandataria.

Convierte CSP al Inehrm en instituto de investigación

Por otra parte, la presidenta de México firmó el decreto para transformar al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

En el marco del octavo aniversario del triunfo de la Cuarta Transformación, la mandataria federal firmó un decreto para convertir al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm) en una institución de investigación y docencia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en la que se impartirán licenciaturas, maestrías, diplomados y seminarios permanentes.

“Vamos a hacer del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un instituto de investigación (...) Va a ser un instituto de investigación como parte de los institutos de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (...) Entre otras cosas, decidimos hacerlo el día de hoy porque hace ocho años fue el triunfo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, 1.º de julio, y la manera de reconocerlo, el triunfo del pueblo, pues es este Instituto que se dedica a la historia, la investigación de las revoluciones en nuestro país”, dijo en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Habla sobre EUA, campañasy “huachicol”

En otro tema la mandataria mexicana cuestionó los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre un presunto esquema de financiamiento a campañas electorales en México relacionado con una red de “huachicol” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al asegurar que el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que sustenten dichas afirmaciones.

Señaló que las personas mencionadas en el comunicado estadounidense ya se encontraban bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de autoridades mexicanas, pero reprochó que Washington haya decidido hacer públicos los señalamientos antes de compartir información suficiente con el gobierno mexicano.

Y al afirmar que el nuevo partido político Somos México busca impulsar a figuras del “viejo régimen”, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que en el país hubo 36 años de empobrecimiento del pueblo, fraudes electorales y hechos antidemocráticos, por lo que acusó al movimiento de Guadalupe Acosta Naranjo de regresar a este sistema.

“Es como este nuevo partido que impulsa el viejo régimen, porque eso busca, ¿no? regresar al viejo régimen. Ese es el objetivo, es un nuevo partido de viejos, que regresan al pasado, porque eso es lo que buscan regresar al pasado. Y ahorita ya están ahí escribiendo en su Twitter, me imagino, ya no se dice Twitter en su X. Pero es eso, en realidad, porque nada más hay que ver quiénes lo conforman”, dijo.

Recuerda irrupción de Ecuador en embajada

Tras el triunfo de la Selección Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el desacuerdo bilateral entre México y Ecuador fue la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024, por lo que calificó este hecho como muy grave y descartó que se retomen relaciones “así nada más”.

“Ya el tema de Ecuador, pues, qué bueno que ganó México, vamos a ponerlo así. (...) México rompió relaciones con Ecuador porque Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador. (...) No es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en algún otro momento”, declaró.