Embajada norteamericana emite alerta de viaje al país

A dos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México emitió alertas de viaje para este último país a la ciudadanía estadounidense.

En redes sociales, dicha dependencia a cargo de Ronald Johnson compartió un mapa de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se distinguen a las 31 entidades federativas con alguno de los cuatro niveles de advertencia.

“México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos nivel de advertencia de viaje para cada estado mexicano”, dice en la descripción.

De acuerdo con el mapa, existen cuatro niveles, que son:

Nivel 1: Precauciones normales: Campeche y Yucatán

Nivel 2: Más precaución: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

Nivel 3: Reconsiderar viaje: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora

Nivel 4: No viajar: Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas.

Pide reconsiderar viaje

“Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente”, aconseja la Embajada norteamericana en México.

Además, advirtió acerca de diferentes crímenes como asaltos, robos de vehículos, agresiones sexuales, secuestros, homicidios y terrorismo.