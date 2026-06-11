Embosca cártel a elementos de la Guardia Civil

Elementos de la Guardia Civil (GC) fueron víctimas de un par de emboscadas perpetradas por un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Nahuatzen, Michoacán.

Los atentados ocurrieron en la carretera Zacapu-Nahuatzen, a la altura de la localidad de La Mojonera.

La ofensiva criminal fue repelida por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, por lo que en este momento se registra una serie de enfrentamientos entre las autoridades y criminales.

“Apoyo, por favor. K8, K8. Nos emboscaron aquí, yendo para La Mojonera. Por favor. Tenemos bajas y heridos. Nos emboscaron. Por favor, apoyo…”, se escucha a un elemento de la GC, en un audio enviado a sus compañeros y superiores.

Todavía se desconoce el saldo que ha arrojado esta serie de ataques armados de esa organización criminal ºen contra del convoy policial.