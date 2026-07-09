Emite IMSS alerta por fraude con falsas afiliaciones

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, alertó sobre la circulación de anuncios falsos en redes sociales que ofrecen supuestas afiliaciones al Instituto mediante pagos a intermediarios, por lo que pidió a la población no caer en estos esquemas fraudulentos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que el IMSS ha solicitado a diversas plataformas digitales retirar estas publicaciones, ya que difunden información falsa y promueven engaños contra la ciudadanía.

“Han circulado anuncios falsos en redes sociales y hemos solicitado a diferentes plataformas que los bajen porque son información falsa y, además, promueve fraudes”, señaló.

Ofrecen registros

Robledo detalló que los anuncios ofrecen registros al Seguro Social por cantidades de 200 o 650 pesos e, incluso, mediante esquemas piramidales que prometen reducir el costo si se incorporan más personas.

Advirtió que las empresas que ofrecen estos servicios son inexistentes y simulan relaciones laborales para registrar indebidamente a las personas ante el IMSS, por lo que quienes acepten estas ofertas podrían cometer un delito sin saberlo, perder el dinero entregado y quedarse sin acceso a los servicios de salud cuando la institución detecte y cancele esos registros.

Como alternativa, recordó que las personas que trabajan por cuenta propia pueden incorporarse de manera legal al Instituto mediante el Modelo de Persona Trabajadora Independiente, sin necesidad de gestores o intermediarios. Indicó que este esquema suma actualmente cerca de medio millón de afiliados voluntarios.

Campaña informativa

El titular del IMSS anunció que el Instituto pondrá en marcha una campaña informativa para prevenir este tipo de fraudes y reiteró que el crecimiento del empleo formal debe ir acompañado de mejores servicios de salud, más especialistas, infraestructura, equipamiento y una atención digna para los derechohabientes.