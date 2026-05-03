Emiten recomendaciones de seguridad para Mundial

A mes y medio de la realización de la Copa FIFA 2026 y ante la llegada de sus ciudadanos, la embajada de Estados Unidos en México emitió una serie de recomendaciones para mantener la seguridad durante su estancia en nuestro país.

La embajada, a cargo del embajador Ronald Johnson, compartió el número de emergencias 911 para estar en contacto con la policía, bomberos y servicio médico.

“Llame al 911 si está denunciando un delito que se está cometiendo o si alguien se encuentra en peligro inmediato”, dijo.

La representación diplomática destacó la asistencia permanente para ciudadanos estadounidenses en México.

“Si es posible, tenga a mano el nombre, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte del ciudadano estadounidense”, pidió.