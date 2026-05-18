En ataque armado muere policía federal; otro herido

Un elemento de la Policía Federal perdió la vida y otro más se encuentra herido tras ser atacados por sujetos armados en Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos se registraron en avenida Periférico y Calle 3, donde los civiles balearon a los federales, muriendo uno de ellos de manera instantánea.

El cuerpo del elemento quedó tirado a un costado de la unidad, mientras que el oficial herido fue trasladado al Hospital General, donde lo reportan como grave.

Sitio

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que autoridades atendieron un reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Manuel Cavazos Lerma de la colonia La Encantada, en Matamoros.

Al arribar al lugar, se identificó a una persona sin signos vitales y dos heridos, por lo que la zona fue acordonada para el inicio de las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.

Se implementó un operativo por parte del Ejército Mexicano, Guardia Estatal y Fiscalía a fin de dar con el paradero de los agresores.

Personal de la Fiscalía acordonó el aérea para realizar las investigaciones y levantar el cuerpo que sería llevado al Servicio Médico Forense.