En casos de extradición México pide reciprocidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, en la relación bilateral con Estados Unidos en materia de extradiciones, México pide reciprocidad.

“Del 1º de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, 269 requerimientos de extradición. No han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros; ex gobernadores acusados ??de delincuencia organizada; Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por lo anterior, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, detalló que de los 269 requerimientos de extradición de connacionales, 36 casos ya fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir: 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, que se están tramitando, incluso, ante las autoridades judiciales y los 50 restantes a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Agregó que, en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que ha hecho México, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado presentar información adicional, lo que significa que es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales de prueba.

Por ello, sostuvo que en materia de extradiciones México mantiene una postura legal y convencional, fundada en el Artículo 12 del Tratado de Extradición entre ambas naciones armonizado con el artículo 17 de su Ley de Extradición; recíproca y previsible; y garante del debido proceso.

No estamos cubriendo a nadie, reitera Sheinbaum ante caso Rocha

Después de haber informado que México ha presentado a Estados Unidos 269 solicitudes de extradición, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que ante el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha y dos de sus exsecretarios que se entregaron a Estados Unidos: no estamos cubriendo a nadie.

Rechazó que se quiebre el acuerdo bilateral por ninguna entrega hecha.

Insistió en que hay una “ofensiva de la derecha mexicana” con algunos medios y comentócratas para decir que “nosotros no queremos entregar a nadie y que además vienen muchos más”.

Acuerda producción de vehículos con General Motors

En otro tema, la presidenta celebró el “Nuevo Proyecto de General Motors de México para México”, en el marco del Plan México.

En Toluca, celebró que ya es una realidad la producción de vehículos en nuestro país y reconoció que el Aveo es su modelo favorito y lo usaba desde antes de que llegara a la Presidencia de la República.

El presidente y director general de General Motors (GM) México, Francisco Garza Rodríguez, anunció que para atender la demanda del mercado mexicano, a partir de 2027 iniciará el ensamble local de unidades para el mercado nacional con la meta de alcanzar una capacidad aproximada de 80 mil vehículos anuales hacia 2030.

FGR sigue investigando participación de la CIA en Chihuahua

Así también, la mandataria, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la investigación sobre la participación de la CIA en un operativo en Chihuahua, donde fallecieron dos de sus elementos.

Afirmó que las autoridades estatales, sin especificar cargos o personas, violaron la Ley de Seguridad Nacional al permitir que elementos de la CIA operaran en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno de México.