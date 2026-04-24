En Chihuahua hubo una falta en el gobierno: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hubo “una falla” del gobierno de Chihuahua, a cargo de la panista Maru Campos, en el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo y después fallecieron.

“Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo (...). La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador (Ronald Johnson) debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Comentó que pidió al Consejo de Seguridad reunirse y que enviará un comunicado a todos los gobernadores “para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad”.

“Los gobiernos de los estados tienen que cumplir con las leyes sí o sí, eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Es muy clara, absolutamente clara”, advirtió.

Comentó que la gobernadora Campos fue llamada por el Senado, al igual que el fiscal del estado, César Jáuregui, para explicar el tema porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución.

Revela que buscó a Maru Campos por caso de agentes

La presidenta informó que intentó comunicarse con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, tras el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Sheinbaum detalló que buscó establecer contacto directo con la gobernadora a través de su equipo cercano, pero no fue posible concretar la comunicación.

“La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular; ya no hubo comunicación”, explicó.

México reconoce que existe el delito de desaparición

Tras la visita a México del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, quien dijo que las desapariciones de personas son uno de los desafíos “más graves y dolorosos”, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ha reconocido que hay este delito.

“Nosotros hemos reconocido que hay un delito de desaparición en nuestro país. Tan es así que modificamos leyes; tan es así que lo estamos atendiendo; tan es así que nos ocupa atender a las víctimas y a sus familiares; tan es así que hemos fortalecido la Comisión de Búsqueda.

“Como lo hemos dicho, y se lo comenté ayer al comisionado, el registro de personas desaparecidas se fue construyendo con diversos problemas y lo que estamos haciendo ahora, pues fortalecer ese registro y fortalecer el trabajo de las fiscalías para la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos estamos ocupando de la seguridad del país, no solo nos preocupa nos ocupamos (...)”, declaró.

Recalcó que está preocupada en atender el tema de las desapariciones, así como otro, en coordinación con los estados.

Anuncia cambio de nombre a Tren “Felipe Ángeles”

La presidenta anunció que el Tren Suburbano será adquirido por el Gobierno de México, por lo que pasará de manos de privados a manos del pueblo, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y se llamará Tren “Felipe Ángeles”, cuyo tramo Lechería-AIFA se inaugurará el próximo domingo 26 de abril.

“El llamado Tren Suburbano que le vamos a llamar el Tren ‘Felipe Ángeles’, el que va de la Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca. Ese tren ahora va a operar como un tren a manos del Gobierno y es de común acuerdo. Es decir, de manos de privados a manos del pueblo de México”, destacó.

Se debe investigar estancia de hijo de Ebrard en embajada

Después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, admitió que su hijo vivió en la embajada de México en Reino Unido cuando él era canciller, la presidenta comentó que de manera automática tiene que abrirse una investigación.

Sheinbaum Pardo indicó que “hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica, y en todo caso normar. Si no existen esas normas, normar las características de las embajadas”.

“Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación.

“No fue la propia secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, que lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido”, dijo.

El secretario de Economía reconoció recientemente que su hijo Marcelo Patrick Ebrard Ramos se hospedó durante aproximados seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, pero negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida.