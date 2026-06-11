En revisión de T-MEC van por eliminar incertidumbre

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarrolla en medio de una reconfiguración del comercio global que, lejos de representar solo un proceso técnico entre los tres socios de Norteamérica, abre la puerta a una nueva etapa de integración económica regional, dijo Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).

De acuerdo con el funcionario federal, el objetivo de México es fortalecer el acuerdo y brindar certidumbre a las inversiones en la región.

“No estamos simplemente revisando nuestro tratado, sino que estamos siendo testigos de una reestructura a nivel mundial del comercio, porque Estados Unidos quiere cuidar sus intereses y obviamente el equipo negociador de México está viendo por México y por la región también, pero queremos eliminar ese escenario de incertidumbre.

“Vamos en la ruta de revisar nuestro tratado, de fortalecerlo y de mantenerlo para las siguientes décadas”, afirmó.