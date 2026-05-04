Enrique Inzunza llama a defender a México

Enrique Inzunza Cázarez, senador morenista acusado en Estados Unidos por narcotráfico, respaldó el llamado del hijo del expresidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien advirtió que hay narrativas externas y poderes hegemónicos que intentan influir en México mediante presiones y desinformación.

En redes sociales, Inzunza sostuvo que la patria solo puede defenderse desde los principios republicanos y el amor al pueblo, “el único y auténtico soberano”.

De acuerdo con el legislador, el país no acepta ni aceptará injerencias ni imposiciones de quienes, por desconocer su grandeza y gallardía histórica, piensan que es posible “subordinarlo y subyugarlo”.

Subrayó que por decisión soberana ya no gobiernan y nunca volverán a hacerlo los “entreguistas”, contra quienes arremetió por ser supuestamente conservadores y neoliberales.

Inzunza reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder íntegra y patriota, que garantiza derechos y defiende la soberanía, fungiendo como la “voz legítima de toda una nación”.

“Eso fue lo que nos dejó dicho el generalísimo José María Morelos y Pavón, en Los Sentimientos de la Nación. Sobre ese pensamiento y la doctrina liberal del benemérito Benito Juárez y los hombres de la Reforma, se construyó el movimiento de la Cuarta Transformación por el gran presidente López Obrador”, indicó.

Por su parte, López Beltrán señaló que la autollamada 4T avanza en México, hecho que incomoda a una minoría rapaz que aunque ha perdido poder político, conserva poder económico.

“Somos millones de mexicanas y mexicanos dentro del país, y millones más en el exterior, que sabemos que esta transformación no solo es necesaria: es indispensable”.