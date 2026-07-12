Entrega Centro Fox su edificio a escuela de EUA

El Centro Fox entregó sus instalaciones a la University of the Incarnate Word (UIW), por los siguientes 100 años, con lo que culmina el proyecto central que el expresidente Vicente Fox impulsó hace 18 años para la formación de líderes responsables y comprometidos con el futuro.

El inmueble fue otorgado en comodato a la universidad estadounidense, que estableció su nueva sede “León Metropolitano”.

En 2007, meses después de concluir su mandato presidencial, el exmandatario abrió las puertas del Centro que lleva su nombre, en un inmueble del siglo XIX, de la comunidad San Cristóbal, cerca de su rancho, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, al que invitó a jefes de Estado de varios países.

La UIW inauguró su nuevo Campus en presencia del expresidente, de su esposa Martha Sahagún y de funcionarios estatales.

Este viernes, tras la difusión del supuesto cierre, el “Centro Fox” afirmó en un comunicado que continuará con su misión y que evoluciona hacia una nueva etapa educativa. “Es una transformación institucional y una evolución en el uso de sus instalaciones, que permite preservar su esencia y proyectar su misión hacia las siguientes generaciones”.

Señaló que la decisión de otorgar el edificio a la universidad estadounidense “no representa el abandono de la misión de la Asociación Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada A.C.”, por el contrario.

Vocación educativa

“Explicó que ello permite que el inmueble conserve y amplíe su vocación educativa, académica y social, convirtiéndose en un espacio para la formación de personas, el desarrollo de líderes, la educación continua, la innovación, la vinculación empresarial y la cooperación internacional”.