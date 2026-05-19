Entrega de exfuncionarios evidencia desconfianza en seguridad: diputada

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que la falta de confianza en el sistema mexicano provocó la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas de Sinaloa, respectivamente, a autoridades estadounidenses por acusaciones de presuntos nexos con el narcotráfico.

“Por mucho que quieran minimizar la entrega de estas personas que están señaladas por vínculos con el crimen organizado, claro que es un hecho nacional, claro que es una herida abierta para el pueblo de México. Es un hecho brutal, lamentable y lastimosamente trascendente que, quienes han sido señalados por Estados Unidos ya se hayan ido a entregar, porque, por supuesto, la primera reflexión es que no confiaron en el sistema mexicano”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva.

Sin embargo, aseguró que la entrega de dichos funcionarios es apenas el comienzo, ya que prevé que surjan más casos relacionados con la corrupción y que involucren a más políticos mexicanos.