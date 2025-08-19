Entrega Federación 100 patrullas en Sinaloa

En la ceremonia de entrega de 100 patrullas por el Gobierno Federal a la Policía Estatal Preventiva y la firma de reclutamiento de 150 elementos para esta corporación por parte del Ejército, el secretario de Seguridad del Estado, Oscar Rentería Schazarino, agradeció a las fuerzas federales su confianza.

Subrayó que se atiende por los tres niveles de gobierno la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum en encauzar los esfuerzos por instaurar la paz; para ello, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana y las autoridades estatales trabajan en forma conjunta.

En la ceremonia, celebrada en la Base Aérea Militar por el Gabinete de Seguridad Federal con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, destacó la entrega de estas 100 nuevas patrullas que se sumarán a las seis blindadas que ya fueron entregadas.

Fortalecerán la SSP del estado

También habló sobre el convenio a suscribirse para que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su plataforma, seleccione a 150 aspirantes a convertirse en policías estatales, los cuales recibirán capacitación y adiestramiento en un periodo de seis meses.

Con la plataforma militar se emitirá la convocatoria respectiva para que jóvenes que deseen formar parte de las fuerzas de la Policía Estatal Preventiva se inscriban. Una vez que sean seleccionados, con el cumplimiento de los requisitos, entrarán en un curso de formación policial y de capacitación.

Durante el evento que se celebró en la Base Aérea Militar, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que las fuerzas federales decidirán el tiempo que van a permanecer en Sinaloa, en acciones encaminadas a restablecer la tranquilidad.

Se han detenido a 63 delincuentes

Por su parte, el secretario Omar García Harfuch dijo que en el transcurso de este mes han sido detenidas en Sinaloa 63 personas por delitos de alto impacto, asegurado 117 armas de fuego, desmantelado cinco laboratorios y los homicidios han descendido de 5.9 casos diarios a 3.6.

Detalló que del día primero de octubre del año pasado a esta fecha, en el estado se han detenido mil 615 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de tres mil armas de fuego y 64 toneladas de drogas.

En este marco, García Harfuch citó que por instrucciones presidenciales necesariamente se requiere fortalecer a la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, por lo que se hizo entrega de 100 nuevas patrullas destinadas al reforzamiento de la presencia de la Policía Estatal Preventiva en Culiacán.

Con la presencia del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; del titular de Marina, almirante Reymundo Pedro Morales; del comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández, y el gobernador Rubén Rocha Moya, destacó que en los primeros 14 días de este mes se inhabilitó cinco laboratorios clandestinos.

Precisó que en este lapso de tiempo, el Ejército inhabilitó 46 áreas de concentración para elaborar metanfetaminas, se aseguraron más de 55 mil litros y 14 toneladas de sustancias químicas y diez reactores.