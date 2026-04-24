Entregan cuerpo de responsable del tiroteo en Teotihuacán

Durante la madrugada de este jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entregó el cuerpo de Julio César “ N” a sus familiares en las instalaciones de la Fiscalía Regional, con sede en Texcoco. La madre del hombre de 27 años recibió los restos, dio a conocer la corporación.

Previo a la entrega, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la fiscalía mexiquense realizaron análisis toxicológicos, histopatológicos, bioquímicos y otros estudios.

La madre solicitó a las autoridades ministeriales del Estado de México que no revelaran el destino final del cuerpo.

La noche del miércoles arribó una carroza al sitio para el traslado, según la decisión de los seres queridos.

El lunes 20 de abril, Julio César subió a la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán y abrió fuego contra los visitantes con un arma corta.

Mató a una turista canadiense e hirió a 13 personas de distintas nacionalidades, entre ellas estadounidenses, colombianos —incluido un niño de seis años—, brasileños y un ruso.

Las autoridades confirmaron que actuó solo y que el ataque no fue espontáneo.