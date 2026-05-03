Erradican nueve plantíos de marihuana en BC

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación interinstitucional, efectuaron la localización y erradicación de nueve plantíos de marihuana, en inmediaciones del Cerro Picacho del Diablo - Sierra San Pedro Mártir en Baja California.

Estas acciones fueron resultado de las operaciones de seguridad e inteligencia que realizaron los navales, para localizar terrenos destinados a la producción de drogas a fin de evitar su distribución.

Durante estos eventos, se erradicaron 67 kilos de marihuana, que se encontraba en una superficie de 24 mil 983 metros cuadrados, también se localizó un secadero con cuatro bolsas de 10 kilos cada una, las cuales contenían marihuana, así como 70 kilos de la misma hierba a granel; efectos que presuntamente pertenecían a una red criminal que opera en San Quintín, Baja California.

La Semar señaló que contribuye en la suma de esfuerzos para combatir la elaboración de drogas en el país.