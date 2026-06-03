Es probable que El Niño regrese más severo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este martes que hay un 80 % de probabilidad de un episodio de El Niño entre junio y agosto, lo que aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

Prevén un episodio

En su última actualización, la OMM prevé un “episodio al menos moderado, e incluso fuerte” de este fenómeno climático de consecuencias planetarias.

“Hay una probabilidad del 80 % de que se instaure un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026”, apuntó la nota de prensa de la OMM.

También estima que “las probabilidades de que este episodio se mantenga al menos hasta noviembre rondan o superan el 90 %”.

Se denomina “El Niño”, y su fase opuesta “La Niña”, a fenómenos que provocan una marcada variación de la temperatura de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

Esto modifica la circulación atmosférica mundial y puede ocasionar determinados eventos extremos en un gran número de regiones.

“La ciencia es clara: El Niño está llegando a nuestras puertas en los próximos meses (...). Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se está calentando y su impacto será aún más severo, llegará más lejos y cruzará fronteras con una velocidad devastadora”, ha advertido el organismo científico de Naciones Unidas.

Según los datos aportados a la prensa, entre finales de abril y mediados de mayo, la temperatura de la superficie del mar en la zona del Pacífico utilizada como referencia estaba ya en los umbrales de un fenómeno de El Niño, y esta condición estaba siendo alimentada por temperaturas subsuperficiales superiores a la media en más de 6 ºC.

La jefa de la OMM, la científica argentina Celeste Saulo, dijo que hay que prepararse para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, y aseguró que su organismo colaborará con otras entidades científicas para anticipar lo antes posible lo que se viene para que gobiernos, entidades humanitarias y todos los sectores que sean sensibles al clima tomen sus previsiones con antelación.