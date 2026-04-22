Es seguro estar en México: Sheinbaum

A pesar de un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó como saldo dos muertos y 13 personas heridas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que es seguro estar en México, pues en el primer bimestre del año se ha registrado la visita de 16 millones de turistas.

“Es seguro estar en México tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas, visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces, el episodio de ayer es un episodio que no había ocurrido en México. ¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? pues tomar medidas pertinentes”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, la mandataria federal expresó que la agresión registrada el lunes es una situación que no se había presentado previamente, por lo que las autoridades ya trabajan en las investigaciones para determinar qué motivó al agresor a cometer este hecho.

Sobre la alerta de seguridad emitida por la embajada de Estados Unidos, la cual pedía contactar a autoridades de ese país en caso de encontrarse cerca del lugar del ataque, la jefa del Ejecutivo señaló que tienen sus propios protocolos para emitir estos llamados.

Además, la mandataria se solidarizó con los familiares de la persona que perdió la vida, de origen canadiense, y con las personas que resultaron lesionadas.

Alista protocolo de seguridad en sitios arqueológicos

Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, Secretaría de Cultura e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a sentarse para revisar el fortalecimiento de la seguridad en los sitios arqueológicos.

“En el momento que tengamos ya en todo el protocolo, por supuesto lo vamos a informar”, dijo.

—“¿Se hará un protocolo particular para los sitios arqueológicos?”, se le preguntó.

—“Sí, el objetivo es evitar que cualquiera pueda entrar con un arma de fuego”, expuso.

Copa Mundial

Respecto a la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en junio, la mandataria indicó que existen todas las garantías de seguridad durante los partidos en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Explicó que tras la muerte registrada en el partido inaugural del Estadio Banorte, se fortalecen protocolos de respuesta.

Pide al Senado que 96 militares de EUA ingresen a México

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado dos solicitudes de permiso para que ingresen a territorio mexicano un total de 96 militares de Estados Unidos con armamento para realizar acciones de capacitación a tropas militares, así como operaciones de paracaidismo y sobrevuelos en el estado de Hidalgo y Ciudad de México.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la solicitud para que 73 elementos militares con el armamento y equipo empleado, a bordo de la aeronave tipo C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

Caso de agentes de EU muertos en accidente

Y sobre la muerte de dos agentes instructores de la embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente tras haber participado en un presunto operativo contra “narcolaboratorios” en Chihuahua, la mandataria dijo “sí estaban trabajando conjuntamente”.

Señaló al fiscal de Chihuahua, César Jauregui, por haber cambiado su declaración. Reportó que los dos agentes que murieron en un accidente junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no participaron en el operativo en el que se aseguró un “narcolaboratorio” en la Sierra Tarahumara.

Al cuestionarle si los dos agentes pertenecían a la CIA, como reportó el diario The Washington Post, la mandataria federal señaló: “Si quieren con más tiempo informamos”.