Esperan reporte de EUA sobre buque Cuauhtémoc

A casi un año del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York, que dejó dos cadetes fallecidos, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales, indicó que están a la espera del reporte de Estados Unidos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de abril en Palacio Nacional, el almirante comentó que el Senado autorizó recientemente un viaje para los cadetes de la Escuela Naval.

“Respecto a la investigación, continúa el Departamento de Transporte de Estados Unidos evaluando y esperemos que en breve nos dé una respuesta”, dijo.

—“¿Todavía no hay una fecha estimada?”, se le preguntó.

—“Dependemos de ellos”, respondió titular de la Semar.

Señaló que el velero se encuentra en mantenimiento en Salina Cruz, Oaxaca, y estará listo en junio para salir “sin ningún problema”.