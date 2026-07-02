Estables, trabajadores lesionados por explosión

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó como estables de salud a los tres trabajadores que resultaron heridos en una explosión que se registró al interior de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.

La paraestatal informó que los tres trabajadores sufrieron quemaduras leves y sostuvo que no se trató de una explosión, sino de un “flamazo”.

El incidente, detalló, se registró durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la Planta de Alquilación de la refinería, donde se registró “un flamazo” en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304.

Pemex dijo que tres trabajadores resultaron con quemaduras leves y fueron trasladados a su hospital general para su atención médica, y señaló que su estado de salud es estable y permanecen en observación.