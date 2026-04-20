Exfuncionario es arrestado con 11 kg de cocaína en Texas

El Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, desmintió que Luis Garduño Castañeda sea empleado municipal, luego de que autoridades estadounidenses lo detuvieran en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas, mientras transportaba casi 11 kilos de cocaína en su camioneta.

Los primeros informes de esta detención daban a conocer que Garduño se desempeñaba como director de Servicios Públicos Primarios, de acuerdo con la Corte de Distrito Sur con sede en Corpus Christi, y que el mismo aceptó llevar drogas el pasado 5 de abril alrededor de las 9:00 horas en el puesto de control de Sarita, ubicado entre la Isla del Padre y Corpus Christi.

El detenido viajaba en una camioneta GMC Acadia cuando un perro entrenado alertó sobre anomalías en el vehículo, por lo que le detectaron 10.92 kilogramos de cocaína en 10 paquetes escondidos en una trampilla del suelo de la unidad, narcóticos que tienen un valor estimado de alrededor de 300 mil dólares (más de 5 millones de pesos).

Garduño quedó internado en el Centro de Detención Coastal Bend del Servicio de Inmigración (ICE), en Corpus Christi.

Municipio niega que sea empleado

Por su parte, el Municipio de Matamoros aseguró por medio de un comunicado que es falso que Garduño Castañeda sea empleado municipal y que, de acuerdo con los registros administrativos correspondientes, dicha persona causó baja del servicio público municipal en los meses finales de 2025, por lo que no formaba parte de la administración al momento de los hechos que se le atribuyen.

Para ello, el Ayuntamiento anexó el oficio SECAD/DIRH-0108/2026 con el asunto: Pago de Finiquito dirigido a Juan Carlos Rodríguez Rodríguez, tesorero municipal, fechado el 8 de enero del 2026.