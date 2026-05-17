Exfuncionarios en prisión junto a Caro Quintero y El Mayo

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, se entregaron a las autoridades estadounidenses dos semanas después de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El general retirado del Ejército, Mérida Sánchez compareció ya en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que el Departamento de Justicia le imputa relacionados con recibir sobornos y facilitar las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos.

Huéspedes de honor

El militar veracruzano compareció brevemente ante la jueza Sarah Netburn y después fue ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la prisión en la que se encuentran el capo Ismael “Mayo” Zambada García; y el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se le identifica con el número 62685-512. Además de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y Naason Joaquín, exministro religioso acusado de abuso sexual infantil.

Mencionó que el exsecretario de Seguridad Pública no opuso resistencia y que evidentemente sabía que su nombre estaba en todos los puertos de ingreso a Estados Unidos, y que al aceptar ser remitido al Distrito acusador, en este caso Nueva York, sin disputar la entrega o la identidad en Tucson, aceleró todo para comenzar su proceso judicial, que oficialmente inició el viernes.