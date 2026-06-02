Exige madre justicia por presunto abuso de su hija

Una manifestación por las calles de Piedras Negras y el cierre del Puente Internacional número 2 fueron las acciones que realizaron familiares, amigos y ciudadanía en general para apoyar a la madre de una niña que presuntamente fue abusada por su padre.

Decenas de personas se congregaron el sábado para respaldar a Vica Torres Arocha, quien había convocado a una manifestación porque asegura que fue separada de su hija de nueve años, en medio de un conflicto legal con el padre de la menor.

La madre mencionó que lleva un mes que le arrebató a su hija de los brazos, a pesar de que a esta solo le bastó unos días para querer regresar a su hogar.

“El 27 de mayo el progenitor dejó a mi hermana que se acercara a mi hija para peinarla. A través de una llamada telefónica de mi hermana, escuché a mi hija en grito desesperada que no quería irse con su papá porque su papá le toca las partes íntimas”.