Exigen a Campos dejar de esconderse tras el fuero

Después de que Maru Campos Galván acusó que la citaron “tramposamente” a la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar por el caso agentes de la CIA en Chihuahua, Morena exigió a la gobernadora “dejar de esconderse en el fuero” y rendir cuentas ante las autoridades competentes.

En un comunicado, el partido guinda ironizó que Campos Galván fue arropada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, a quien señaló como líder del llamado “Cártel Inmobiliario”.

De acuerdo con el oficialismo, la panista utilizó “argucias legales” para no presentarse a testificar ante la autoridad ministerial en Ciudad Juárez, donde fue citada en calidad de testigo.

“Prefirió, como es su costumbre, trasladar el tema al terreno mediático desde la Ciudad de México”, reprobó.

No es persecución: Morena

Descartó Morena que este citatorio de la FGR sea una persecución política porque, afirmó, se trata de esclarecer hechos graves que podrían vulnerar la soberanía nacional y el pacto federal.

“Ninguna autoridad local puede actuar por encima de la Constitución ni sustituir las facultades exclusivas del Estado mexicano en materia de política exterior y seguridad nacional”, agregó el Movimiento de Regeneración Nacional.

Manipuló información: Bertha Alcalde

Por lo anterior, la fiscal general de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján, aseguró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, manipuló la información sobre el citatorio que se le entregó por parte de la institución para una audiencia por la impugnación a la denuncia que el senador Javier Corral realizó en contra de la mandataria.

“¿Por qué manipuló? Porque se trató de decir en un vídeo hecho por la gobernadora, incluso en un comunicado, que esto era parte de la persecución contra ella cuando es todo lo contrario; la institución está diciendo que no hay un caso que perseguir, la Fiscalía está diciendo que no va a perseguir el delito, no que lo va a hacer, y por eso creo que en este caso hubo una manipulación de la información”, dijo Alcalde Luján.