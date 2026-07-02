Exigen a SEP investigación por huachicol de libros

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y a la Fiscalía General de la República (FGR), abrir una investigación profunda en torno a lo que denominaron “huachicol de libros” en México.

Lo anterior, luego de que El Universal, dio a conocer que hasta 19 mil millones de pesos son las ganancias reales de la piratería de libros que opera ya en nuestro país, y en el cual se estima que, de cada 10 ejemplares en venta, cinco son piratas.

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, recordó que lo anterior fue detectado por el Centro Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor, junto con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y sostuvo que la piratería de libros se ha convertido en una industria en la que ha incursionado la delincuencia organizada para hacerse de más recursos ilícitos.

El legislador recordó que, en promedio, un mexicano lee 2.4 libros al año, pero esta industria está siendo muy vulnerable por la clonación de páginas, robo de autores y particulares que no pagan impuestos por reproducir libros piratas.

El Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro) y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), ha revelado que el huachicol del libro está instalado principalmente en bodegas del Zócalo de la capital, Iztapalapa, Ciudad Neza y Naucalpan.

“Donde hay centros de almacenamiento y de distribución, el cual alcanza a puntos de venta clandestina como en Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, que además son uno de los puntos de mercado más influyentes del crimen.