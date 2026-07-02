Exigen detener despidos en la Defensoría Pública

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) hizo un llamado “enérgico” y “urgente” al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para que cese el despido y hostigamiento contra empleados del Instituto Federal de la Defensoría Pública y del propio Órgano.

En un comunicado, acusó abuso de poder y hostigamiento psicológico de autoridades del Órgano de Administración Judicial contra personal de diferentes áreas, como administrativas, operacionales y trabajadoras sociales, quienes ocupan plazas.

Esta organización de juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) calificó de inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción, en donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras.

Afirmó que un entorno de trabajo en donde impera el miedo, el atropello y la prepotencia de los mandos superiores contradice abiertamente los principios de la Constitución que juramos proteger.