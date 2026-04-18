Exigen reparación por derrame en Golfo de México

Organizaciones civiles y ambientalistas exigieron a la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) informar cuánto hidrocarburo se derramó de uno de sus ductos, el cual afectó el litoral del Golfo de México.

En una carta abierta, recriminaron que el gobierno federal tampoco haya transparentado la magnitud de las afectaciones, ni cuánto tendrá que pagar para remediar los daños por el derrame de crudo que inició en Campeche y que llegó a playas de Veracruz y Tabasco.

“Tras semanas de opacidad y descalificaciones, la separación de tres funcionarios no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México”, acusaron.

En ese sentido, expusieron que se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.