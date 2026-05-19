Exigen respeto a mexicanos detenidos en flotilla Sumud

El canciller Roberto Velasco Álvarez exigió a las autoridades israelíes el pleno respeto a los derechos humanos de los mexicanos que integran la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió que se garantice la integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional.

“Desde la SRE seguimos en contacto con sus familias, con nuestros equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla. No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta”, garantizó el canciller Velasco.

Apenas el pasado 12 de mayo, la embajada de Israel en México rechazó acusaciones de maltrato y acoso sexual de activistas de la flotilla humanitaria y defendió el “bloqueo naval legal” sobre la Franja de Gaza.

La sede diplomática se dijo víctima de acusaciones graves, carentes de sustento y basadas en narrativas falsas promovidas por actores con “claros intereses políticos e ideológicos”.

Ese día, el canciller Roberto Velasco dijo durante la Mañanera del Pueblo, que la SRE sostuvo reuniones con los representantes de la Flotilla Global Sumud, con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas que integran la embarcación y que buscan llevar ayuda humanitaria.