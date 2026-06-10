Exjefe regional del CJNG, tramita amparo

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tramitó un nuevo amparo porque aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende ejecutarle una “expulsión exprés” a los Estados Unidos utilizando la Ley de Seguridad Nacional al margen del proceso judicial ordinario.

Preso desde abril en el penal del Altiplano, el michoacano se quejó ahora ante el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Alejandro Latorre Lozano, de un “temor fundado” y “peligro inminente” de ser entregado “fast-track” a autoridades del vecino país del norte.

Sin embargo, el juez Alejandro Latorre Lozano declaró improcedente la demanda de amparo de quien fuera considerado uno de los sucesores del extinto “El Mencho”, al señalar que la orden de extradición que reclama ya le fue cumplimentada.