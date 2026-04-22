Extiende Trump alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, a petición de Paquistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

En una declaración difundida por la Casa Blanca, Trump señaló que el gobierno de Irán está “seriamente fracturado” y dijo haber recibido una petición para ampliar la tregua, de parte de Asim Munir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Paquistán, a quien Trump llama “mariscal”, y de Shehbaz Sharif, primer ministro paquistaní.

“Nos han pedido suspender los ataques contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”.

Por lo anterior, añadió Trump, “he ordenado a nuestro ejército mantener el bloqueo y, en todos los demás aspectos, mantenerse listo y dispuesto, y extiendo el cese el fuego hasta que la propuesta [de paz] sea presentada y se concluyan las discusiones, en un sentido u otro”.

Horas antes, Trump había pedido a Irán liberar a ocho mujeres que, dijo, iban a ser ahorcadas en el país persa, que negó esta versión.

Paquistán, que ha fungido como mediador en las negociaciones, había pedido a ambas partes extender la tregua para dar más tiempo a las negociaciones de paz que pongan fin a la guerra que se inició cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, el pasado 28 de febrero.

Acusa a Irán de incumplir acuerdo

Antes, Donald Trump acusó a Irán de incumplir reiteradamente el alto el fuego con Estados Unidos, en un contexto de incertidumbre sobre un eventual relanzamiento de las negociaciones, a las que Teherán aún no ha enviado una delegación a Islamabad, Paquistán, donde está previsto que se reunirían.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción”, declaró Trump a la cadena CNBC, pese a que Irán ha expresado reiteradamente su desconfianza hacia Washington y lo acusa de no actuar de buena fe.

El mandatario republicano ya acusó a Irán de disparar contra buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos obstruida desde el inicio del conflicto en Medio Oriente que trastocó la economía global.