Extradición: herramienta contra la impunidad

La extradición es un mecanismo de cooperación internacional que busca combatir el crimen y evitar la impunidad. Materialmente es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio por medio del cual un Estado ofrece, concede o solicita la entrega de un prófugo o condenado, nacional o extranjero, a otro Estado, por la presunta comisión de un delito en el territorio del Estado que lo ha requerido.

Para aquellos casos en los que México no dispone de un tratado bilateral de extradición con otro Estado, el procedimiento procede conforme a la Ley Internacional de Extradición. Por ejemplo, con Israel el Gobierno Mexicano ha solicitado la detención y entrega de Tomás Zerón de Lucio, ex Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, quien es acusado por el delito de tortura y simulación de pruebas en la investigación criminal por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. No hay tratado de extradición entre ambos países, pero sí un acuerdo de cooperación jurídica bilateral.

Hasta ahora, se sabe que el requerido se encuentra en ese país desde el 13 de agosto de 2019 y que ha solicitado asilo en Israel con el argumento de que los cargos son falsos y tienen motivaciones políticas. Por su parte, el Estado de Israel no ha respondido ni a la solicitud de extradición ni a la solicitud de asilo. ¿Por qué Israel no ha concedido la extradición a México? ¿Por qué México no ha firmado un tratado de extradición con Israel? ¿Por qué el asilo político hace improcedente la extradición? No es el único caso en donde consideraciones de índole política o la supuesta desconfianza en el sistema penal de otro país terminan por estorbar la aplicación de instrumentos jurídicos internacionales.

En alguna parte, el autor Abraham Pérez Daza, advierte que el reto de la cooperación internacional en materia penal es «preservar la flexibilidad en la aceptación y tramitación de la información solicitada por una autoridad extranjera sin que se considere como una vulneración a la soberanía”. Definitivamente esta investigación académica, en la que tuve oportunidad de colaborar, servirá para nutrir el debate en materia de asistencia jurídica penal internacional.