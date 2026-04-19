Familiares y amigos de Edith la despiden en privado

Familiares y amigos velan el cuerpo de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven víctima de feminicidio que fue localizada en el sótano de un edificio de la colonia Nonoalco, la madrugada del viernes.

Luego de que autoridades del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México entregaran el cuerpo a sus familiares, despiden a Edith en un funeral privado en la alcaldía Iztapalapa.

La noche del viernes, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, dijo que ya se tenía identificado a un presunto responsable.

Posteriormente, policías de Investigación aprehendieron a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio donde se encontró el cuerpo de Edith.

Fue asesinada y su cuerpo ocultado

Este sábado se llevó a cabo la audiencia inicial de Juan Jesús.

Además, la fiscal detalló que, de acuerdo con las indagatorias, los hechos se registraron en la caseta de vigilancia del edificio ubicado en el número 829 de avenida Revolución, donde se encontraron manchas hemáticas.

“Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús ‘N’ golpeó y atacó a la víctima con un desarmador privándola de la vida. Posteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena”, dijo.