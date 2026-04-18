FGR solicita la extradición de esposa de Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenida en Texas y requerida por los delitos de peculado agravado y robo en la administración de su esposo (2010-2016).

Sin embargo, aún no hay fecha para la audiencia en la que un juez migratorio decidirá sobre la entrega controlada de la priista, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión del fuero común.

César Jáuregui Robles, fiscal general de dicho estado, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo la petición de deportación y el juez del caso revisa el estatus migratorio de Gómez Fong, detenida en marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Jáuregui Robles dijo que la fiscalía a su cargo envió información al juez migratorio con referencia a las órdenes de aprehensión por los delitos de peculado agravado y robo, que se giraron en Chihuahua contra la esposa del exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Por lo que, ahora solo queda esperar a la audiencia en la que se resolverá si la señora es deportada a México para ser puesta a disposición del juez de Chihuahua que la requiere.